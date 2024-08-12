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ВСУ потеряли еще один танк Abrams

Минобороны РФ: ВСУ потеряли еще один танк Abrams и более 390 бойцов в ДНР

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям трех бригад Вооруженных сил (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой народной республики, а также отразили две контратаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Потери украинских войск на этом направлении составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams американского производства, две боевые машины пехоты «Bradley», три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М119.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотника, 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танков и другой техники.

Незадолго до этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что штурмовые отряды ВС РФ вошли в Торецк.

Ранее политолог заявил, что взятие Торецка открывает путь к освобождению всей ДНР.

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