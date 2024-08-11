В США заявили, что ВСУ столкнулись с жестким сопротивлением в Курской области

Российским войскам удалось остановить крупное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил аналитик из компании Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, Паси Паройнен в интервью The New York Times.

«Паройнен сказал, что несколько подразделений российских войск, вероятно, все еще держатся в центре Суджи, и что украинцы пытаются организовать оборону к востоку оттуда. Но он также заявил, что украинцы столкнулись с жестким сопротивлением, когда они несколько раз пытались взять под контроль Коренево, город примерно в 30 милях к северо-западу», — говорится в статье.

По словам эксперта, действия российских войск «могли создать немало проблем для украинцев».

10 августа депутат Госдумы Андрей Гурулев заявлял, что солдаты-срочники отразили атаку ВСУ в Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее немецкий политолог заявил о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область.