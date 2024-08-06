В Британии рассказали об обрушении обороны ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие обрушили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Состояние ВСУ в районе населенного пункта эксперт назвал «полным крахом».

«Есть информация, что российские военные закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — сказал он.

По мнению Меркуриса, под контроль РФ могут перейти все основные населенные пункты вокруг города.

«Похоже, русские в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка. Все признаки указывают на ухудшение ситуации для украинцев», — добавил эксперт.

До этого отставной офицер СБУ Олег Стариков заявил, что каждый десятый солдат ВСУ бежит с поля боя. Офицер отметил, что согласно данным, которые он получает с фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.

Ранее в Верховной раде Украины предложили организовать призыв граждан на службу в армии с помощью лотереи.