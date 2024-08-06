В Курской области микроавтобус подвергся атаке украинского БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал микроавтобус в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он рассказал, что в момент удара транспортное средство находилось недалеко от села Нехаевка в Рыльском районе. За рулем был мужчина, который получил серьезные травмы. В результате гражданина спасти не удалось.

«Выражаю соболезнования его родным и близким», — подчеркнул врио губернатора.

6 августа украинские военные при помощи дрона атаковали легковой автомобиль в Глушковском районе Курской области. В салоне машины были люди, уточнил Смирнов.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Их доставили в Глушковскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Однако, в каком состоянии находились раненые, врио главы региона уточнять не стал.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что утром в небе над Курской областью сбили 13 украинских БПЛА. Примерно в то же время в Белгородской области ликвидировали еще девять дронов.

Ранее в курском городе Суджа при обстреле со стороны ВСУ пострадали трое детей.