Украинские диверсанты начали атаку на Курскую область около 3:00 мск при помощи танков и артиллерии. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

«По нашим данным, атака стартовала в 3 утра — украинцы били артиллерией и поддерживали огонь, работая из танков и закидывая приграничье дронами-камикадзе», — пишет канал.

После этого украинские военные пошли на штурм границы при поддержке тяжелой техники.

На машинах диверсантов, отмечает Mash, заметили новый отличительный знак — треугольник.

Как пишут военные блогеры, передает канал, наступление организовано главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Его цель — отвлечь внимание в обществе от провалов на фронте.

6 августа украинские диверсанты попытались прорвать российскую границу в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, военные РФ отразили атаку. В составе ДРГ, по данным Mash, было около 100 бойцов, в том числе члены Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК), они потеряли 20 человек, еще 50 получили ранения.

По последним данным, бои продолжаются — диверсантов отбросили от границы и атакуют авиацией и артиллерией.

Ранее политолог Марков объяснил, что стоит за ударом ВСУ по Курской области.