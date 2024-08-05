«Ростех» рассказал о судьбе поставленных на Украину истребителей F-16

Поступившие на Украину истребители F-16 не являются достойными соперниками для российских Су-35С и в конце концов будут уничтожены. Такое мнение высказано пресс-службой корпорации «Ростех», сообщает ТАСС.

В корпорации полагают, что при сравнении характеристик двух самолетов вывод об их противостоянии будет «однозначным»: «в прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители».

«Ростех» отмечает, что F-16 — не самый новый самолет, «но это не повод радоваться и расслабляться», так как он может быть носителем современных ракетных комплексов. Но, несмотря на это, «конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один — уничтожение».

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.