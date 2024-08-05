Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» рассказал о судьбе поставленных на Украину истребителей F-16

«Ростех»: поставленные на Украину F-16 будут уничтожены

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Поступившие на Украину истребители F-16 не являются достойными соперниками для российских Су-35С и в конце концов будут уничтожены. Такое мнение высказано пресс-службой корпорации «Ростех», сообщает ТАСС.

В корпорации полагают, что при сравнении характеристик двух самолетов вывод об их противостоянии будет «однозначным»: «в прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители».

«Ростех» отмечает, что F-16 — не самый новый самолет, «но это не повод радоваться и расслабляться», так как он может быть носителем современных ракетных комплексов. Но, несмотря на это, «конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один — уничтожение».

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами