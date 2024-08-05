Самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей

Самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, на малой высоте пролетев над Бейрутом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в местной службе гражданской обороны.

«Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в домах задрожали окна, среди жителей возникла паника.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что Израиль может применить ядерное оружие против Ирана и ливанской «Хезболлы» в случае, если Соединенные Штаты откажутся помогать еврейскому государству.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

До этого в Иране заявили, что не хотят эскалации, но намерены «наказать» Израиль.