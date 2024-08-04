В США рассказали, что нужно Украине для захвата Крыма

Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте. Об этом пишет американский портал Business Insider (BI).

По словам эксперта по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзила Джермонда, у России есть обширная военная инфраструктура в Крыму, которая должна быть серьезно повреждена, чтобы у Украины появился шанс вернуть полуостров.

Он отметил, что Украине «сначала нужно будет подготовить местность, уничтожив или серьезно повредив все российское воздушное оборудование, противовоздушную оборону, противоракетную оборону, средства связи и радиоэлектронной борьбы в Крыму и, возможно, на Керченском мосту».

Не имея возможности переправить крупные десантные силы по воздуху или воде, украинские военные будут вынуждены атаковать российские оборонительные рубежи, причем если РФ потеряет контроль над Херсоном, она могла бы заминировать и сконцентрировать огневую мощь на нескольких сухопутных подступах к Крыму, используя тактику, аналогичную той, которая остановила контрнаступление Украины летом 2023 года.

До этого глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявлял, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы.

Ранее в Крыму приняли меры безопасности из-за угроз Киева.