На Западе заявили о новом этапе СВО

После падения трех городов в Донецкой народной республике (ДНР) начнется новый этап специальной военной операции (СВО). Об этом британский эксперт, военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

«Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли», — сказал эксперт.

Он отметил, что такое развитие событий станет реальностью из-за неспособности украинской армии остановить продвижение российских войск, темп которого ускорится. В результате ВС РФ будет брать под свой контроль «гораздо больше территорий», продолжил Меркурис.

«Весь характер военных действий изменится», — добавил он.

До этого военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в ДНР имеет огромное значение для Вооруженных сил России. По его словам, это означает контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров.

Ранее российские военные вышли в тыл ВСУ необычным способом.