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Развожаев заявил, что ВСУ целились ракетами в спальный район Севастополя

Развожаев: ВСУ целились ракетами ATACMS в спальный район Севастополя

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Пресс-служба губернатора Севастополя

Во время атаки на Севастополь минувшей ночью ВСУ целились непосредственно в спальный район города. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Удар нанесли ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами. Цели у них отнюдь не военные: в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон, рядом расположена детская больница», — написал он.

По словам Развожаева, благодаря работе средств ПВО удалось избежать трагедии. Никто не пострадал.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

Позже Развожаев заявил, что на крышу одного из домов на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS. Людей эвакуировали на место временного размещения на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты.

Ранее в Крыму объяснили выбор даты для атаки ВСУ на пляж Севастополя.

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