В Херсоне поврежден объект энергетической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву городе Херсоне поврежден энергетический объект. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По его словам, после взрыва на объекте электричество отключилось на несколько минут. Но часть Центрального и Днепровского районов города оказались обесточены до 05:00.

«Утром энергетики задействовали резервные линии», — отметил Мрочко.

Он уточнил, что сейчас электроснабжение в городе «полностью восстановлено, но аварийные работы продолжают работать. Глава ГВА призвал местных жителей экономить электричество.

До этого стало известно о взрывах на окраине Харькова и в Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова.