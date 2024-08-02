Над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены около 8:40 мск.

2 августа Минобороны России также сообщало, что в течение ночи дежурные силы ПВО сбили шесть украинских дронов над двумя регионами РФ. По данным министерства, четыре из них были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

Telegram-канал Baza писал, что военные Вооруженных сил Украины с помощью двух беспилотников рано утром в пятницу нанесли удар по электроподстанции в городе Тихорецке, расположенном в Краснодарском крае.

Сообщалось также, что дроны-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.