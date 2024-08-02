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Российские бойцы нашли новое применение для противотанковой мины

Бойцы ВС РФ начали применять мины ТМ-62 для подрыва украинских «опорников»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) начали применять противотанковые мины ТМ-62 для подрыва украинских опорных пунктов — большое количество взрывчатки в переделанных минах делает их страшным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе штурмовых действий населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62», — сообщает военное ведомство.

Один из штурмовиков с позывным «Белый» пояснил, что ни одна граната не сравнится с переделанной миной ТМ-62 — мощность взрыва позволяет мгновенно уничтожать подвалы, которые украинские военнослужащие переоборудовали под опорные точки.

До этого российские штурмовики заняли позицию ВСУ в Запорожской области после атаки дронов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках.

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Операция на Украине
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