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В Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках

МО РФ: над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные использовали БПЛА самолетного типа и малоразмерные воздушные шары. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

Также Минобороны РФ сообщало, что падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах Курской области.

Ночью над Тульской областью был уничтожен беспилотник.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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