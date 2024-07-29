В Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских беспилотниках

Над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные использовали БПЛА самолетного типа и малоразмерные воздушные шары. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

Также Минобороны РФ сообщало, что падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах Курской области.

Ночью над Тульской областью был уничтожен беспилотник.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.