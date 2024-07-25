Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 2025 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны России.

Согласно представленной ведомством информации, в результате действий подразделений группировки российских войск «Север» в Харьковской области ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали до 460 украинских солдат на территориях Харьковской области и Луганской народной республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и тем самым уничтожили до 680 бойцов Украины в Донецкой народной республике.

Из-за действий группировки войск «Центр» ВСУ лишились до 410 военнослужащих в ДНР.

Более 125 солдат украинские войска потеряли в ДНР в результате атак подразделений группировки «Восток».

Подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожили в Запорожской и Херсонской областях до 115 военнослужащих.

В общей сложности речь идет о 2025 военнослужащих ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.