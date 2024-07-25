Пленный ВСУ рассказал об атаке дрона по своим

Украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ использовали дрон «Баба Яга» против своих же бойцов, пытаясь помешать им сдаться в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Мы сидели в здании. Сверху «Баба Яга», тяжелый дрон, квадрокоптер нашего производства (переделанный сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. — «Газета.Ru») … он висел над нами, два сброса делал. То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, <...> что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там», — поделился военнопленный.

Ромаев добавил, что просидел в укрытии три-четыре часа, после чего услышал призыв выйти с поднятыми руками.

До этого Ромаев рассказывал, что бывшие заключенные насаждают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию.

Он поделился, что проходил обучение в учебной части в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.