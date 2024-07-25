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В николаевском подполье рассказали об ударах по Киевской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по ПВО, РЭБ и складам ракет в Киевской области

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Shutterstock

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удары по силам противовоздушной обороны (ПВО), РЭБ и складам ракет ВСУ в Киевской области.

По словам Лебедева, удары были нанесены в Вышгородском районе Киевской области. Один из них был нанесен ближе к Вышгороду, в направлении Бучи. Там расположены инженерный городок, стрельбище, хранилище систем ПВО и несколько складов с ракетами.

«Один из ударов был в стороне села Лютеж, где находятся системы ПВО, РЭБ, проводятся обучение курсантов противоракетной обороне», — поделился координатор подполья.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по Измаилу в Одесской области.

По словам Лебедева, целью был военный объект в припортовой зоне города. В результате удара троих иностранных офицеров эвакуировали на вертолете в Румынию.

Также британский эксперт Александр Меркурис говорил, что ракетный удар по западным наемникам нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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