В Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также местные Telegram-каналы сообщают о попадании в судоремонтный завод, порт и фуру с топливом.

В ночь на 24 июля в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.

Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.