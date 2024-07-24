В Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также местные Telegram-каналы сообщают о попадании в судоремонтный завод, порт и фуру с топливом.
В ночь на 24 июля в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.
Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.