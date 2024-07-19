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Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре

Минобороны: ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра

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РИА Новости

Бойцы из состава артиллерийского подразделения ВДВ провели успешную операцию по уничтожению пункта управления батальона Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

В рамках контрбатарейной борьбы на направлении Каховка подразделения артиллерийского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Днепр», ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на оборонительной линии реки Днепр в Херсонской области, указали в военном ведомстве.

По данным воздушной разведки, расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников нанесли точный артиллерийский удар, уничтожив пункт управления батальона ВСУ на правом берегу реки Днепр.

По информации разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку огня, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия группы офицеров на командный пункт батальона, как указано в сообщении. В перехваченном радиообмене противник сообщал о поражении находившихся в пункте управления офицеров и личного состава батальона ВСУ. После выполнения задачи бойцы отошли в безопасное место.

Ранее российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ.

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