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Европа может потратить годы на наращивание военной промышленности

WSJ: у Европы уйдут годы на наращивание военной промышленности

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Reuters

Европа не может быстро нарастить объемы производства вооружений, на достижение приемлемых показателей в  этой области может уйти несколько лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа резко снизится объем помощи Украине, а Вашингтон переориентирует свои приоритеты в области обороны на Азию. Подобное может вынудить Европу «больше полагаться на себя».

Издание подчеркивает, что существуют сомнения в том, что «Европа сможет увеличить военные расходы до уровня, который необходим, чтобы Украина смогла продолжать конфликт с Россией и восстановить свой военный потенциал без опоры на помощь США».

Газета отмечает, что хотя компании ЕС в текущий момент увеличивают производство боеприпасов, не хватает важных вооружений и оборудования. Из-за этого наращивание производства вооружений может занять годы, говорится в публикации.

До этого верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс в своих новых оборонных планах рассказал о необходимости иметь в Европе порядка 300 тысяч военных в высокой степени готовности, у ЕС сейчас есть 150 тысяч и ему необходимо удвоить усилия по подготовке остальных.

Ранее на саммите НАТО рассказали о темпах производства оружия для Украины.

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