Ростех начал поставлять новый антидроновый комплекс для военных автомобилей

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал поставлять мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Леший» для защиты автомобильного транспорта и служебных машин от атак дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний.

«Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством», — отметили в пресс-службе.

До этого представитель компании Red Line в рамках конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» сообщил, что в России представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата беспилотников противника посредством подрыва собственной боевой части. Дрон может достигать скорости около 200 км/ч, он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей обнаруженную цель.

Ранее в России запатентовали новый реактивный беспилотник.