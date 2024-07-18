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Ростех начал поставлять новый антидроновый комплекс для военных автомобилей

Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал поставлять мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Леший» для защиты автомобильного транспорта и служебных машин от атак дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний.

«Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством», — отметили в пресс-службе.

До этого представитель компании Red Line в рамках конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» сообщил, что в России представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата беспилотников противника посредством подрыва собственной боевой части. Дрон может достигать скорости около 200 км/ч, он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей обнаруженную цель.

Ранее в России запатентовали новый реактивный беспилотник.

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