Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют позиции в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает телеканал LCI.

По данным источника, украинская армия также жалуется на качество западных боеприпасов, которое, по их мнению, уступают советским аналогам. Также отмечается, что солдаты ВСУ сообщают о том, что молодые не хотят идти на фронт. Ротации привели к тому, что ВСУ лишились ряда позиций.

Вечером 16 июля сообщалось, что министерство обороны Украины вернуло армии страны значительное количество боеприпасов, которые были списаны и отправлены на утилизацию. Уточняется, что эти снаряды были переданы предприятиям для уничтожения еще до эскалации конфликта между Киевом и Москвой. Тогда их посчитали избыточными.

Представители ведомства уточнили, что речь идет об артиллерийских снарядах и боеприпасах для стрелкового оружия. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили устройства для подрыва зарядов.

Ранее в зоне СВО впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал».