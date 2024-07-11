Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России (МО РФ).

Военные уточнили, что прошедшей ночью они пресекли ряд попыток Киева совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.

Два беспилотника были ликвидированы над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тульской, Тамбовской и Московской областей.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА ВСУ на город Грайворон.

Он рассказал, что в результате сброса двух взрывных устройств были повреждены два автомобиля, также произошло аварийное отключение электричества на одной из улиц Грайворона, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.