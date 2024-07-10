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Бельгия заявила об ограничении на использование F-16 Украиной

Бельгия не позволит Украине использовать F-16 за пределами страны

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Depositphotos

Власти Бельгии не разрешат Украине использовать свои истребители F-16 для атаки целей за пределами своей страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александер Де Кроо, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — заявил он.

До этого в министерстве обороны Нидерландов заявили, что Амстердам принял решение выделить порядка €300 миллионов на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые впоследствии отправят Украине.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и союзники в настоящее время уже направляют истребители F-16 на вооружение украинской армии, они должны поступить Киеву этим летом. Он добавил, что передача истребителей идет из Дании и Нидерландов.

Ранее военный эксперт назвал главный недостаток американских истребителей F-16.

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