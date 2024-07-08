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Поражающие элементы ракет ПВО ВСУ нашли на местах взрывов в Киеве

Появились фото поражающих элементов от ракеты С-300, используемой ПВО в Киеве

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Телеграм-канал «Киев24»

На местах взрывов в Киеве нашли поражающие элементы ракет, используемых украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Стальные кубики разбросаны рядом с жилыми районами, ТЦ и возле больницы», — говорится в сообщении.

По данным Mash, такими компонентами начиняют украинские ракеты зенитных ракетных комплексов «БУК» и его модификации.

В свою очередь группа «Военная хроника» во «ВКонтакте» пишет, что украинские Telegram-каналы публикуют кадры якобы прилета российской ракеты в больницу в Киеве.

«Проблема в том, что на фото хорошо видны поражающие элементы от ракеты С-300. Судя по всему, ракеты с истекшим сроком хранения (а в ряде случаев и просто неисправные) по-прежнему используются расчетами киевской ПВО для отражения ударов», — пишут администраторы группы, комментируя фото.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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