Поражающие элементы ракет ПВО ВСУ нашли на местах взрывов в Киеве

На местах взрывов в Киеве нашли поражающие элементы ракет, используемых украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Стальные кубики разбросаны рядом с жилыми районами, ТЦ и возле больницы», — говорится в сообщении.

По данным Mash, такими компонентами начиняют украинские ракеты зенитных ракетных комплексов «БУК» и его модификации.

В свою очередь группа «Военная хроника» во «ВКонтакте» пишет, что украинские Telegram-каналы публикуют кадры якобы прилета российской ракеты в больницу в Киеве.

«Проблема в том, что на фото хорошо видны поражающие элементы от ракеты С-300. Судя по всему, ракеты с истекшим сроком хранения (а в ряде случаев и просто неисправные) по-прежнему используются расчетами киевской ПВО для отражения ударов», — пишут администраторы группы, комментируя фото.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.