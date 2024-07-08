Военный эксперт назвал главный недостаток американских истребителей F-16

Американские истребители F-16 имеют ограниченный диапазон использования. Об этом рассказал министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, главная задача данных самолетов — не воздушные бои, а выбор участков местности для нанесения ракетных ударов.

«Откуда они будут взлетать? Насколько я знаю, прорабатываются вопросы взлетов с автобанов, взлетов с румынского аэропорта Константа и ряда других, помимо аэропортов. Это, конечно, возможно, но F-16 всегда славился, в кавычках, не очень надежными посадочными именно характеристиками», — сказал Пинчук.

Он добавил, что для подобных маневров противнику требуются высокопрофессиональные пилоты, которых сейчас нет.

В начале июля стало известно, что Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия была готова к поставке истребителей F-16 украинской армии, силы противовоздушной обороны (ПВО) будут их сбивать.

Ранее в Дании признали, что F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине.