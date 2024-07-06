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Врач рассказал NYT об убийстве военных в украинском плену

NYT: врач рассказал о трех убийствах пленных военных РФ наемниками ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне Киева немецкий врач Каспар Гроссе рассказал о трех случаях убийств российских военных в украинском плену. Его слова приводит The New York Times.

Он отметил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят иностранцы, воюющие на стороне Киева.

В августе 2023 года, по его словам, был убит пленный российский солдат, который «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда иностранных наемников. Второй случай, когда один из наемников бросил гранату в сдавшегося в плен российского солдата. Врач также рассказал, что один из бойцов The Chosen Company сам рассказал об убийстве пленных в групповом чате.

Бывший нацгвардеец армии США, командир The Chosen Company Райан О'Лири заявил NYT, что отрицает убийства военнопленных бойцами подразделения. При этом О'Лири в групповом чате отряда угрожал тем бойцам группировки, которые раскрыли конфиденциальную информацию.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили за неделю три населенных пункта в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные рассказали о новинке ВСУ на фронте.

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