Восемь беспилотников сбили над российскими регионами за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу уничтожили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, над территорией Курской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а над Белгородской областью — один.

Также в ночь с 5 на 6 июля ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае. В результате в станицах Павловская и Ленинградская после удара украинского беспилотного летательного аппарата загорелись цистерны с топливом.

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявлял, что в России успешно прошла испытания система ПВО, созданная из FPV-дронов.

Газета «Известия» также писала, что в России была разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) купольного типа «Зонт», способная подавлять FPV-дроны в радиусе до 500 метров.

5 июля Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО за прошедшую неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ сбили по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, 14 ракет Storm Shadow британского производства, 42 снаряда РСЗО Vampire и HIMARS, а также семь авиабомб Hammer.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.