Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восемь беспилотников сбили над российскими регионами за ночь

МО: над Курской и Белгородской областями за ночь сбиты восемь беспилотников

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу уничтожили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, над территорией Курской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а над Белгородской областью — один.

Также в ночь с 5 на 6 июля ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае. В результате в станицах Павловская и Ленинградская после удара украинского беспилотного летательного аппарата загорелись цистерны с топливом.

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявлял, что в России успешно прошла испытания система ПВО, созданная из FPV-дронов.

Газета «Известия» также писала, что в России была разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) купольного типа «Зонт», способная подавлять FPV-дроны в радиусе до 500 метров.

5 июля Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО за прошедшую неделю уничтожили 451 беспилотник украинских войск. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ сбили по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, 14 ракет Storm Shadow британского производства, 42 снаряда РСЗО Vampire и HIMARS, а также семь авиабомб Hammer.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами