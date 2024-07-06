Пьяный боец СВО ударил полицейского в челюсть в Шереметьево и получил условный срок

Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам колонии условно военнослужащего Каменева И.И., который пьяным напал на полицейского в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, в марте Каменев в состоянии алкогольного опьянения находился в стерильной зоне терминала «B» аэропорта Шереметьево и нецензурно выражался. «Деструктивного пассажира» задержали полицейские, одного из которых Каменев ударил кулаком в челюсть в лифте по пути в дежурную часть.

Суд постановил, что насильственные действия рядового «не причинили какого-либо вреда» здоровью старшего лейтенанта, несмотря на ушибы мягких тканей.

Каменев признал вину и извинился перед полицейским — тот его простил и не стал настаивать на «суровом наказании». Среди прочего, суд учел желание Каменева выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, а также его активное участие в боевых действиях и ранения.

Военный получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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