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В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны РФ заявило, что 32 украинских военных сдались в плен за неделю

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Евгений Биятов/РИА Новости

На линии боевого соприкосновения в течение недели в плен сдались 32 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны также заявили, что подразделения группировки войск ВС РФ «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырех бригад теробороны.

По его данным, за семь дней украинская армия потеряла до 635 военнослужащих.

28 июня российское военное ведомство сообщало, что 56 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ за неделю боев.

3 июля РИА Новости заявляло, что украинский солдат сдался в плен войскам РФ после того, как его ранил сослуживец. По словам военного, как передает агентство, во время штурма позиций ВСУ он выбежал отражать наступление, и в это время один из сослуживцев открыл огонь. Военный получил ранение в ногу, но ему удалось спастись.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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