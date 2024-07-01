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Российские военные заявили о недопущении повторения вооруженного конфликта в Приднестровье

Полковник Зеленков: Россия не допустит вооруженного конфликта в Приднестровье

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ИА «Новости Приднестровья»

Российские военные не допустят повторения на Днестре событий вооруженного конфликта 1992 года. Об этом заявил начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков, сообщает РИА Новости.

На торжественном собрании по случаю 29-й годовщины преобразования 14-й общевойсковой армии в оперативную группу Зеленков подчеркнул, что российские военные почти три десятка лет остаются гарантами мира в этом регионе.

«ОГРВ взаимодействует со всеми силовыми структурами Приднестровья. Уверен, мы не допустим кровопролития, которое было в 92-м году», — сказал полковник.

Приднестровская молдавская республика (ПМР) провозгласила независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года. Поводом для этого стало решение Верховного совета союзной республики Молдавия о выходе из состава СССР. Молдавия не признала ПМР, и с марта по август 1992 года на территории Приднестровья длился вооруженный конфликт, который был урегулирован при посредничестве России.

Ранее была названа причина, по которой Украина не стала нападать на Приднестровье.

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