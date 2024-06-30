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В зоне СВО вручили награды военным медикам группировки «Центр»

Минобороны сообщило о награждении военных медиков группировки ВС РФ «Центр»

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РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялась церемония награждения военных медиков группировки Вооруженных сил России «Центр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащих... наградили государственными и ведомственными наградами за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов в зоне проведения СВО», — рассказали представители ведомства.

Специалисты получили памятные грамоты и медали трех типов, включая «За воинскую доблесть» I степени. После награждения медики вернулись к выполнению задач, поставленных командованием.

До этого награды вручили артиллеристам группировки «Центр». Военнослужащие получили их из рук командира подразделения. Это медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость», а также знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Кроме того, некоторым артиллеристам были присвоены новые воинские звания.

Ранее Путин заявил, что участники СВО являются опорой РФ.

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