В США прокомментировали замену Байдена на предстоящих выборах

Демократической партии некем заменить действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах. Об этом пишет журнал Time.

«Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден», — пишет издание.

Как отметил автор публикации, если Байден добровольно откажется от участия в предстоящих выборах, то партия может оказаться «в еще более затруднительном положении» по причине вынужденной спешки в выдвижении кандидата.

Также издание прокомментировало прошедшие дебаты. Автор публикации подчеркнул, что Байден выглядел 81-летним дедушкой, часто заикался и приводил неразборчивые аргументы для своих тезисов.

В свою очередь кандидат в президенты Дональд Трамп бросал одну словесную атаку за другой.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления Байдена в дебатах, многие из них шутят о возможной смене работы.

Ранее американцы выступили за то, чтобы заменить Байдена перед президентскими выборами.