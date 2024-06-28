ВС РФ уничтожили украинский воздушный шар в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило, что над территорией Белгородской области был обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный из Украины.

Отмечается, что он был ликвидирован около 11:00 дежурными средствами противовоздушной обороны.

28 июня стало известно, что на объекте инфраструктуры в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области произошло после атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). 25 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории. До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что 26 июня около 4 утра система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над регионом.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.