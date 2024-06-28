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В Брянской области объект инфраструктуры загорелся в результате атаки дронов

Богомаз: объект инфраструктуры загорелся после атаки дронов в Белой Березке

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Inna Varenytsia/Reuters

На объекте инфраструктуры в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области произошло после атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке нарушено энергоснабжение, однако среди людей никто не пострадал.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после ликвидации возгорания, заключил губернатор.

Этим же утром Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника сам город Брянск. По словам Богомаза, летательный аппарат удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако упавший беспилотник задел административное здание, из-за чего частично повредилась крыша. Тем не менее среди людей никто не пострадал.

До этого губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Мичуринском районе. По его словам, прилет беспилотника на предприятие произошел приблизительно в 4:35 мск. В результате этого случилось небольшое возгорание.

Ранее стало известно, что за ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ.

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