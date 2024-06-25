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Пентагон уточнил данные о снятии запретов для военных подрядчиков на Украине

Пентагон: США не обсуждали запрет об отправке военных подрядчиков на Украину

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Vadim Ghirda/AP

Администрация президента США Джо Байдена пока не принимала решения о снятии запрета на размещение военных подрядчиков на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Пентагоне.

«Мы не принимали никаких решений, и обсуждение этого вопроса преждевременно. Президент США решительно намерен не направлять войска на Украину», — заявил представитель военного ведомства, имя которого не называется.

При этом спикер отказался комментировать сообщения о дискуссиях или предложениях внутри министерства, которые «могут рассматриваться или не рассматриваться.

До этого телеканал CNN сообщал, что власти США планируют снять запрет на размещение своих военных подрядчиков на Украине.

По словам источников CNN, целью инициативы является оказание Киеву помощи при ремонте и техническом обслуживании предоставленных Вашингтоном вооружений. В случае принятия соответствующего решения инициативу, скорее всего, реализуют до конца 2024 года.

Ранее в США объяснили, почему пока не будут приглашать Украину в НАТО.

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