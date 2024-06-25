Ракетная система залпового огня (РСЗО) «Град» осуществила «прощальный залп» после того, как ее подбил украинский дрон. Видео опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Михаила Андроника.

Машина выгорела полностью, а боекомплект не сдетонировал. Российские военные дивизиона «Лотос» не пострадали.

Он отметил, что российские военные подключили аккумулятор и запустили прощальный залп по врагу.

Днем 25 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области.

В этот же день подразделения группировки войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины потеряли до 445 военнослужащих. ВСУ лишились также двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-мм гаубицы М198 американского производства, 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудия М119 производства США.

Ранее украинские военные случайно доставили танк Т-64 на позиции ВС РФ в ДНР.