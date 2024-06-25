В МИД рассказали о пользе ядерного оружия для безопасности России

Созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

«За последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед», — заявил Рябков.

23 июня глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская ядерная доктрина может измениться, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. В этом случае варьируется время для принятия решения о применении ядерного оружия.

20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в полной боевой готовности.

Сообщалось, что США приступили к обновлению своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы, путем замены старых ядерных боеголовок модернизированными ядерными боеголовками.

Ранее МО РФ заявило о ввозе на Украину веществ, из которых можно создать «грязную бомбу».