Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Отмечается, что около 14:20 по московскому времени пресечена попытка ВСУ совершить атаку c применением беспилотного летательного аппара самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны России сообщило, что предыдущая попытка атаки беспилотника на Белгородскую область была пресечена около 14:00.

Перед этим сообщалось, что Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа. 8 июня над регионом сработала система противовоздушной обороны, были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.