Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

close
100%
РИА Новости

Системы противовоздушной обороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Отмечается, что около 14:20 по московскому времени пресечена попытка ВСУ совершить атаку c применением беспилотного летательного аппара самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны России сообщило, что предыдущая попытка атаки беспилотника на Белгородскую область была пресечена около 14:00.

Перед этим сообщалось, что Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа. 8 июня над регионом сработала система противовоздушной обороны, были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами