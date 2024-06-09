Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово употреблять энергетические напитки. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетический напиток. Когда я отправляюсь в патруль, я пью энергетический напиток. Перед атакой я пью энергетический напиток», — рассказал изданию украинский солдат с позывным Псих.

Он объяснил, что энергетики массово используют те же разведчики, которым в ином случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе порядка 40 кг снаряжения. По словам солдата, напитки даже стали популярным подарком среди военных.

Другой военнослужащий, сержант пехоты Бача, заявил, что популярность энергетиков не обходится без летальных случаев. В качестве примера он привел одного из своих подчиненных, которого в определенный момент обнаружили неподвижно сидящим на унитазе с банкой энергетика в руке. Спасти его медикам не удалось. Отмечается, что он регулярно употреблял энергетические напитки, несмотря на больное сердце.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди, поскольку «мясных штурмов» становится меньше. По его словам, украинский солдат, в отличие от российского, не знает, за что идет в бой.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в районах Макаровки и Урожайного.