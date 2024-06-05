Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на областную военную администрацию.

«Полтавская ОВА сообщила, что на территории области есть попадание в промышленный объект», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что инфраструктурный объект и линия электропередачи повреждены в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Утром 5 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.