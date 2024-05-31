Угнавший Т-64 военный ВСУ призвал сослуживцев развернуться против властей Украины

Бывший украинский военный Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону РФ, заявил, что его бывшие сослуживцы должны развернуть оружие против властей Украины. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», — сказал Лихачев.

О поступке украинского военного стало известно 24 мая. О нем сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

По его словам, 39-летний Лихачев перешел к ВС РФ на Донецком направлении на угнанном Т-64. Боец решил угнать танк, потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до места, где его заранее ждали по предварительной договоренности российские военные.

31 мая областной суд приговорил к 24 годам россиянина, который пытался вступить в организацию на Украине, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.