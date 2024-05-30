Американские власти направили своих консультантов в министерства обороны нескольких бывших советских республик для приведения их армий в соответствие со стандартами Пентагона. Об этом пишет французское издание Intelligence Online.

»США направляют консультантов в министерства обороны Украины, Молдавии, Армении и балканских стран», — отметили в публикации, уточнив, что это сделано по запросу этих министерств.

Авторы статьи обратили внимание, что тем самым Вашингтон «принимает ответственность» за ведомства стран, которые стремятся «отойти от российской модели». Среди целей консультантов — увеличение совместимости армии этих стран с американскими вооруженными силами.

До этого в США заявили, что Россия обладает лучшими системами РЭБ в мире. По словам офицера Пентагона Дэвида Пайна, у РФ системы имеют самую большую дальность действия и самые мощные глушители GPS и радиочастот среди всех стран.

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