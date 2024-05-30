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Большинство поляков выступают за размещение в стране ядерного оружия

TVP Info: 58% поляков выступают за размещение в стране ядерного оружия

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более половины поляков выступают за размещение в стране ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Это следует из опроса IPSOS, проведенного по заказу телеканала TVP Info.

Отмечается, что идею поддержали 58% опрошенных. 33% выступили против размещения ядерного оружия. 9% респондентов не нашли мнение по данному вопросу.

22 апреля польский президент Анджей Дуда сообщил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Как он сказал, этот вопрос является одной из тем переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь прокомментировал заявление Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. По словам дипломата, у НАТО есть определенные планы создать плацдарм против Белоруссии и России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению соответствующих вооружений на территории Польши.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в России оценили последствия размещения ядерного оружия в Польше.

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