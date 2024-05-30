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Украину и Россию призвали обеспечить защиту военнопленных

МИД Швейцарии призвал Украину и РФ обеспечить защиту пленных солдат

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РИА Новости

Швейцария обратилась с призывом к станам — участницам конфликта на Украине обеспечить защиту военнопленных согласно требованиям международного права. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер, передает РИА Новости.

«Швейцария регулярно подчеркивает настоятельную необходимость строгого соблюдения международного гуманитарного права и прав человека», — сказал Эльчингер.

По словам официального представителя швейцарского внешнеполитического ведомства, необходимо соблюдать право «при любых обстоятельствах».

Эльчингер не уточнил, приходили ли в МИД Швейцарии документы в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Накануне донецкая правозащитница Ирина Вихорева рассказала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины». По ее словам, в числе других инстанций документы направили во внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

Ранее в Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином.

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