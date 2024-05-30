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Пять беспилотников ВСУ атаковали Краснодарский край

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ в Краснодарском крае

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников самолетного типа хотели совершить теракты на российских объектах. Средства ПВО уничтожили дроны над Кубанью около 07:00 мск.

29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Армавиром. По предварительным данным, никто не пострадал, и разрушений нет.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население, а также повредить региональную инфраструктуру. Специалист не исключил, что частично данные полетов дронов передаются странам НАТО для дальнейшего анализа.

Ранее власти Новороссийска предупредили жителей о возможной воздушной угрозе.

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