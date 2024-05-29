В Минобороны сообщили о продвижении группировки «Север» в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что подразделения группировки уничтожили живую силу и технику 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Даниловка, Липцы, Вильча и Нескучное Харьковской области.

Кроме того, российские военные отразили контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, две БМП, семь автомашин, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, а также две станции РЭБ «Буковель-AD».

Также уничтожен склад боеприпасов, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО за сутки был уничтожен 31 беспилотник.

Ранее в Кремле отреагировали на разрешение ВСУ бить по территории РФ польским оружием.