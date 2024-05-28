Украинские военные стали чаще использовать FPV-дроны против мирных жителей в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще стали пользоваться FPV-дронами и бить ими по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Сватово, Кременная и Лисичанск.

Он отметил, что угрозу пока удается частично решить с помощью усиления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в данном направлении. Тем не менее ВСУ пытаются обойти и эти силы.

До этого заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что союзники Киева поставляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), непригодные для условий российско-украинского конфликта.

Он подчеркнул, что украинские беспилотники нуждаются в доработке, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов и оборудования. По словам Борнякова, украинская сторона разработала собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.

Ранее в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.