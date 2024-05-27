Экс-советник НАТО рассказал о проблемах Запада в российско-украинском конфликте

Бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что российско-украинский конфликт наглядно демонстрирует разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

По его мнению, Запад видит конфликт как картинку, а Россия — как фильм. Поэтому Москва не привязывается к статичному изображению, а пытается понять динамику.

По его мнению, ключевыми ошибками Запада являются слабо проработанная стратегия и отсутствие постоянной цели, из-за чего им приходится постоянно «реагировать и подстраиваться» под ситуацию по мере ее изменения.

До этого бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будут расширять фронт до осени 2024 года, активно наступать они станут после президентских выборов в США.

Как отметил Луценко, линия боевого соприкосновения растянулась на новых 80 км на Харьковском направлении. Согласно прогнозу бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.