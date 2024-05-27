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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Гладков: в селе Замостье Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

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РИА Новости

Участники территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, летательный аппарат взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Однако никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автомобильную стоянку в центре города Грайворон в Белгородской области.

Гладков отметил, что в результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Участники территориальной самообороны оказали ей первую помощь на месте. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков добавил, что на автостоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы были направлены на место ЧП. Данные по повреждениям уточняются.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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